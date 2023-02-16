Следующие несколько дней в Башкирии будут морозными

Следующие несколько дней в Башкирии обещают быть морозными. Об этом сообщили синоптики Башгидрометцентра.

Сегодня, 16 февраля, местами по Башкирии ожидается небольшой снег. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах -3, -8 градусов, местами прогнозируется понижение до -13 градусов.

Завтра, 17 февраля, также в республике пройдет небольшой снег. Столбики термометра в ночное время суток опустятся до -10, -15 градусов, местами до -25 градусов, а температура воздуха днем будет такой же, как 16 февраля.