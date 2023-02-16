В Башкирии заработал первый центр поддержки участников СВО и их семей

Создать в Стерлитамаке центр поддержки мы решили ещё в ноябре прошлого года на заседании совета директоров предприятий. Идею озвучил председатель совета Эдуард Давыдов. Благодаря слаженной работе за считанные месяцы нам удалось подготовить и оснастить центр. Уверен, что он поможет тем, кто в этом особенно нуждается.

Рустем Газизов, мэр Стерлитамака