В Башкирии заработал первый центр поддержки участников СВО и их семей

В Стерлитамаке начал свою работу центр поддержки участников СВО и членов их семей. В Башкирии это первое подобное учреждение.

В центре в режиме «единого окна» родные и близкие бойцов, а также сами военнослужащие смогут получить волонтерскую, консультационную, юридическую и медико-психологическую помощь. Кроме того, сюда смогут обратиться и те, кто желает эту помощь оказать.

Бойцам по возвращении нужна будет самая разнообразная помощь. Зачастую возникают такие вопросы, с которыми человек просто не знает, куда податься. Здесь будут все необходимые связи с социальными службами.

Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

Создать в Стерлитамаке центр поддержки мы решили ещё в ноябре прошлого года на заседании совета директоров предприятий. Идею озвучил председатель совета Эдуард Давыдов. Благодаря слаженной работе за считанные месяцы нам удалось подготовить и оснастить центр. Уверен, что он поможет тем, кто в этом особенно нуждается.

Рустем Газизов, мэр Стерлитамака

Центр поддержки находится по адресу: улица Худайбердина, 122. График работы: по будням с 10:00 до 20:00, в субботу – с 10:00 до 14:00, воскресенье – выходной.

По всем интересующим вас вопросам можно позвонить по телефону: 8 (929) 75 74 892.

Фото: Рустем Газизов/vk.com.

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