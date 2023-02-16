В Башкирии заработал первый центр поддержки участников СВО и их семей

В Стерлитамаке начал свою работу центр поддержки участников СВО и членов их семей. В Башкирии это первое подобное учреждение.
В центре в режиме «единого окна» родные и близкие бойцов, а также сами военнослужащие смогут получить волонтерскую, консультационную, юридическую и медико-психологическую помощь. Кроме того, сюда смогут обратиться и те, кто желает эту помощь оказать.
Центр поддержки находится по адресу: улица Худайбердина, 122. График работы: по будням с 10:00 до 20:00, в субботу – с 10:00 до 14:00, воскресенье – выходной.
По всем интересующим вас вопросам можно позвонить по телефону: 8 (929) 75 74 892.
Фото: Рустем Газизов/vk.com.