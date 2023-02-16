Из Башкирии в ближнее зарубежье открываются новые авиарейсы

Считаю это отличной новостью и очень рад, что наше решение об открытии авиасообщения в этом направлении поддержали коллеги из Узбекистана. Самарканд — действительно один из самых привлекательных городов Азии, древний и очень красивый. Да и в целом в Узбекистане есть что посмотреть. А Уфе и Башкирии есть что показать гостям. Уверен, туристы с обеих сторон будут довольны.

Радий Хабиров, Глава Башкирии