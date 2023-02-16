Из Башкирии в ближнее зарубежье открываются новые авиарейсы

В последнее время из Башкортостана отправляется все больше и больше прямых авиарейсов в ближнее зарубежье. Сегодня, 16 января, еще одна авиакомпания РФ открыла полетную программу в Душанбе из Уфы. Время полета составит 2 часа 50 минут.
С завтрашнего дня, 17 февраля, из Уфы стартуют прямые рейсы в Самарканд. Ранее это анонсировал Глава Башкирии Радий Хабиров в социальных сетях. Время в пути составит 3 часа.
На очереди — прямые рейсы из Уфы в Минск, которые были приостановлены в 2021 году. Уже в понедельник, 6 марта, из уфимского аэропорта вылетит первый самолет в столицу Беларуси — Минск.
Как неоднократно подчеркивал Радий Хабиров, прямые авиарейсы из Уфы в Минск — принципиальный вопрос.