Из Башкирии в ближнее зарубежье открываются новые авиарейсы

В последнее время из Башкортостана отправляется все больше и больше прямых авиарейсов в ближнее зарубежье. Сегодня, 16 января, еще одна авиакомпания РФ открыла полетную программу в Душанбе из Уфы. Время полета составит 2 часа 50 минут.

Фото №1 - Из Башкирии в ближнее зарубежье открываются новые авиарейсы

С завтрашнего дня, 17 февраля, из Уфы стартуют прямые рейсы в Самарканд. Ранее это анонсировал Глава Башкирии Радий Хабиров в социальных сетях. Время в пути составит 3 часа.

Считаю это отличной новостью и очень рад, что наше решение об открытии авиасообщения в этом направлении поддержали коллеги из Узбекистана. Самарканд — действительно один из самых привлекательных городов Азии, древний и очень красивый. Да и в целом в Узбекистане есть что посмотреть. А Уфе и Башкирии есть что показать гостям. Уверен, туристы с обеих сторон будут довольны.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

На очереди — прямые рейсы из Уфы в Минск, которые были приостановлены в 2021 году. Уже в понедельник, 6 марта, из уфимского аэропорта вылетит первый самолет в столицу Беларуси — Минск.

Как неоднократно подчеркивал Радий Хабиров, прямые авиарейсы из Уфы в Минск — принципиальный вопрос.

Между нашей республикой и Беларусью сложились тесные, партнерские отношения. Мы наладили крепкие связи в сфере торговли, промышленности, культуры, туризма. Планируем их и дальше развивать. Ждем, что еще одним серьезным драйвером для этого станет форум регионов двух стран, который пройдет в июне в Уфе.

Радий Хабиров, Глава Башкирии
Уфимская волна
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