«Когда выхожу из дома, в руках держит нож»: в Уфе супруге бойца СВО угрожают пожилые соседки

В башкирской столице жене бойца, который в настоящее время находится в зоне проведения СВО, угрожают пожилые соседки. Об этом она рассказала в соцсетях на странице Главы Башкортостана Радия Хабирова.
Женщина поведала, что они с мужем воспитывают двоих детей - 1 год и 5 лет. Недавно они приобрели новое жилье в период, когда супруг находился дома из-за ранения. Спустя некоторое время выяснилось, что за стенкой живут две пожилые женщины, которые вот уже долгое время не дают покоя ни ей, ни ее детям.
Женщина поведала, что она и ее дети очень бояться агрессивных соседок и что она не знает, когда обратиться насчет происходящего.