«Когда выхожу из дома, в руках держит нож»: в Уфе супруге бойца СВО угрожают пожилые соседки

Постоянно стучат в стену, следят за мной. Когда выхожу из дома, в руках [одна из женщин] держит нож. Говорят, что у меня в ванной стоят аппараты и я отравляю их. Били палкой мне по двери, в двери – вмятины, постоянно стучат в стену. Пытались ударить меня палкой, когда поднималась вместе с детьми домой. Угрожают мне, что подожгут квартиру или включат газ и взорвут весь дом.

Изабелла, супруга бойца СВО