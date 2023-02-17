«Когда выхожу из дома, в руках держит нож»: в Уфе супруге бойца СВО угрожают пожилые соседки

В башкирской столице жене бойца, который в настоящее время находится в зоне проведения СВО, угрожают пожилые соседки. Об этом она рассказала в соцсетях на странице Главы Башкортостана Радия Хабирова.

Фото №1 - «Когда выхожу из дома, в руках держит нож»: в Уфе супруге бойца СВО угрожают пожилые соседки

Женщина поведала, что они с мужем воспитывают двоих детей - 1 год и 5 лет. Недавно они приобрели новое жилье в период, когда супруг находился дома из-за ранения. Спустя некоторое время выяснилось, что за стенкой живут две пожилые женщины, которые вот уже долгое время не дают покоя ни ей, ни ее детям.

Постоянно стучат в стену, следят за мной. Когда выхожу из дома, в руках [одна из женщин] держит нож. Говорят, что у меня в ванной стоят аппараты и я отравляю их. Били палкой мне по двери, в двери – вмятины, постоянно стучат в стену. Пытались ударить меня палкой, когда поднималась вместе с детьми домой. Угрожают мне, что подожгут квартиру или включат газ и взорвут весь дом.

Изабелла, супруга бойца СВО

Женщина поведала, что она и ее дети очень бояться агрессивных соседок и что она не знает, когда обратиться насчет происходящего.

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