Из Уфы в зону СВО отправились бойцы после отпуска

В бой с новыми силами. Военнослужащие из Башкортостана после краткосрочного отпуска вновь отправились в зону СВО. Церемония централизованной отправки бойцов прошла на площади перед «Уфа-Ареной».

Проводить ребят приехали родные и близкие, коллеги, друзья, сотрудники военных комиссариатов. По словам бойцов, отпуск пролетел незаметно, но они успели провести его с пользой: решили свои вопросы, поправили здоровье, провели «Уроки Мужества» для школьников, путешествовали по республике и отдохнули в кругу семьи.