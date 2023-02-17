В рамках программы «Соотечественники» 650 человек прибыло в Башкирию

В Башкирию по программе «Соотечественники» прибыло сотни человек. Такие цифры озвучил первый заместитель министра семьи и труда республики Юрий Мельников. По его словам, с 2018 по 2022 годы работы программы в республику переехали 650 человек. С каждым годом этот показатель только рос, говорит Мельников.
Больше всего в Башкирию переезжают студенты из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении, Азербайджана и Туркменистана. Здесь они получают востребованные специальности в вузах.
В рамках программы «Соотечественники» как самим участникам, так и членам их семей оказывается разностороння поддержка от государственных органов власти. Так, по линии министерства семьи и труда РБ на жилищное обустройство участнику программы выдается 35 тысяч рублей, еще по 23 тысячи рублей предусмотрено каждому члену семьи, на медицинское освидетельствование участникам программы выделяется 2,3 тысячи, на признание ученых степеней, ученых званий, образования и/или квалификаций, полученных в иностранном государстве, — 6,5 тысячи рублей. По линии министерства внутренних дел участникам программы «Соотечественники» компенсируются расходы на переезд.
Стоит также отметить, что в действующей программе сняты ограничения по сферам деятельности его участников. Если ранее в программе «Соотечественники» могли участвовать только специалисты в сфере здравоохранения, информационно-коммуникационных технологий, образования, сельского хозяйства и спорта, то теперь — специалисты абсолютно любого направления. Сняты также требования к трудовому стажу и опыту работы (ранее требовалось — не менее 1 года и 2 лет соответственно). В то же время в целях обеспечения притока профессиональных кадров приоритет отдается участникам, имеющим высшее образование или обучающимся в вузах республики.