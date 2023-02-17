В рамках программы «Соотечественники» 650 человек прибыло в Башкирию

Стоит также отметить, что в действующей программе сняты ограничения по сферам деятельности его участников. Если ранее в программе «Соотечественники» могли участвовать только специалисты в сфере здравоохранения, информационно-коммуникационных технологий, образования, сельского хозяйства и спорта, то теперь — специалисты абсолютно любого направления. Сняты также требования к трудовому стажу и опыту работы (ранее требовалось — не менее 1 года и 2 лет соответственно). В то же время в целях обеспечения притока профессиональных кадров приоритет отдается участникам, имеющим высшее образование или обучающимся в вузах республики.