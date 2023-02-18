В Самарканд из Уфы вылетел первый прямой рейс

Вчера, 17 февраля, из уфимского аэропорта отправился первый прямой рейс в город Самарканд, который находится в Узбекистане.
Регулярность перелетов составит один раз в неделю, по пятницам. Их будет осуществлять авиакомпания "Азимут". Время в пути - три часа.
О том, что из Уфы в Самарканд запустят прямые рейсы, стало известно в ноябре прошлого года. В ходе оперативного совещания, которое прошло в понедельник, Глава Башкирии Радий Хабиров поручил проработать вопрос об увеличении количества рейсов в Самарканд.