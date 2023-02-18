Роспотребнадзор по Башкирии забраковал за прошлый год 24 партии мяса

В прошлом году Роспотребнадзор Башкирии забраковал 24 партии мяса и мясных продуктов. Общий вес составил 112 килограмм. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото №1 - Роспотребнадзор по Башкирии забраковал за прошлый год 24 партии мяса

Основными причинами забраковки продукции стала реализация продукции, несоответствующей обязательным требованиям по качеству и безопасности, без товаросопроводительных документов и маркировки.

пресс-служба управления Роспотребнадзора по Башкирии

Сотрудники Роспотребнадзора за 2022 год исследовали на наличие радиоактивных веществ, антибиотиков, ГМО и на соответствие паразитологическим микробиологическим, физико-химическим, санитарно-химическим показателям около 2,4 тысяч проб мяса и мясной продукции.

Выявлено несоответствие гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям 1,3% исследованных проб (превышение содержания нитритов); по физико-химическим показателям – 9,3%; по микробиологическим показателям – 3,3%.

Превышение содержания ГМО, несоответствие по паразитологическим показателям, наличие ГМО, антибиотиков, радиоактивных веществ в мясе и мясных продуктах не выявлено.

пресс-служба управления Роспотребнадзора по Башкирии
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