Роспотребнадзор по Башкирии забраковал за прошлый год 24 партии мяса

В прошлом году Роспотребнадзор Башкирии забраковал 24 партии мяса и мясных продуктов. Общий вес составил 112 килограмм. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники Роспотребнадзора за 2022 год исследовали на наличие радиоактивных веществ, антибиотиков, ГМО и на соответствие паразитологическим микробиологическим, физико-химическим, санитарно-химическим показателям около 2,4 тысяч проб мяса и мясной продукции.
Выявлено несоответствие гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям 1,3% исследованных проб (превышение содержания нитритов); по физико-химическим показателям – 9,3%; по микробиологическим показателям – 3,3%.