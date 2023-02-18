Владимир Путин подписал закон о социальной поддержке вдов участников боевых действий

В России внесены изменения в статью №21 Федерального Закона «О ветеранах». Закон о поддержке вдов участников боевых действий подписал Президент России Владимир Путин.

Согласно документу, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, вдовы граждан России, погибших при выполнении воинского долга, смогут рассчитывать на получение от государства таких мер, как льготы, ежемесячные выплаты, а также путевки в санатории и другое. Причем это не зависит от состава семьи.