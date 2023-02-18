В Башкирии в ближайшие два дня продолжатся умеренные снегопады

В Гидрометцентре Башкирии рассказали, какой будет погода в республике в ближайшие два дня. Нестабильных метеорологических условий пока не ожидается.

По данным синоптиков, 19 февраля в Башкирии продет небольшой снег. Ветер будет умеренным. Температура воздуха днем составит -6, -11 градусов, ночью ожидается -12, -17 градусов. Однако при прояснениях температура воздуха может опуститься до -20, -25 градусов.