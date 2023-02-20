В Башкирии по дороге из школы пропала 11-летняя Аэлита Фахрутдинова

В Башкирии пропала 11-летняя Аэлита Фархутдинова из Учалов. Девочка исчезла по дороге из школы домой, сегодня, 20 февраля.
Известно, что школьница забыла сменку и ушла обратно домой за ней, но с тех пор ее никто не видел. Самостоятельные поиски ребенка не принесли результатов, тогда семья девочки обратилась в полицию и к волонтерам.
Приметы: рост 145 см, глаза карие, волосы темные, до плеч.
Одета: черная куртка длинная, ниже колен, шапка бежевого цвета, ботинки синего цвета.
Если вам известно местонахождение Аэлиты, просьба немедленно сообщить в полицию по номеру 102.