В Башкортостане отметили Международный день родного языка

Флешмобы, круглые столы, презентация авторских методик – так представители разных народов сегодня сохраняют самобытность. Дата отмечается ежегодно вот уже 23 года. Она утверждена для содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию. Есть ряд языков, которые могут исчезнуть в ближайшее время. Как сохраняют корни в Башкортостане?

Башкиры, татары, армяне, чуваши и русские признаются в любви родному языку. День международный. Под стать празднику и костюмы. Впрочем, главное не это – для участия во флешмобе достаточно было просто слов.

Родной язык сохраняют в рифмах нынешние поэты и классики. В Конгресс-холле прошла литературная встреча. Её посвятили творчеству известных поэтов – Мустая Карима, Габдуллы Тукая, Расула Гамзатова, Кайсына Кулиева и Чингиза Айтматова. За круглым столом – представители разных национальностей, но цель у всех одна – сохранить родное.

Современные проблемы требуют и современных путей решения. Для сохранения того, что существует давно, эффективно то, что создано недавно. Чтобы дети заговорили на башкирском или татарском, нужно сначала заговорить на их языке – языке технологий.

Факультет башкирской филологии отмечает юбилей – 30 лет. Треть века там не только сохраняют самобытность, но и продвигают её.