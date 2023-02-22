Благоустройство и покупка техники: какие проекты в рамках ППМИ реализуют в Нуримановском районе

9 населенных пунктов Нуримановского района подали заявки для участия в программе поддержки местных инициатив. Многие побеждают в проекте уже несколько лет. В этом году, к примеру, жители деревни Нимислярово выбрали установку игрового комплекса.
В Павловке хотят оборудовать спортплощадку резиновым покрытием, в Старобедеево решили, что им необходим трактор. Населенные пункты сами определяют, какой объект принесет пользу и сделает жизнь комфортнее.
ППМИ – механизм, позволяющий объединить финансы республик, муниципальных образований, средства жителей и направить их на решение социально-значимых проблем. В деревне Никольское благодаря проекту появился трактор МТЗ. В этом году сельчане хотят приобрести для техники навесное оборудование.