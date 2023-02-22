В Уфе 24 восьмиклассника стали кадетами

В Башкирском лицее № 2 в Уфе ряды кадетов пополнили 24 восьмиклассника. Ребята из класса пограничников в преддверии Дня защитника Отечества получили удостоверения и дали клятву быть верными своей стране и народу.

Быть кадетом означает не только носить форму, но и не бояться трудностей. Также в лицее открыты шаймуратовский и социально-экономический классы.