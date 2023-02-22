В Башкирии открыли точную копию таллинского памятника воину-освободителю

Памятник Воину–освободителю (он также известен как «Бронзовый солдат») воздвигли в 1947 году 22 сентября в центре Таллина на холме Тынисмяги (Холм св.Антония) напротив церкви Каарли, рядом с братской могилой 13-ти советских офицеров, погибших при освобождении Таллина от фашистских захватчиков. Таллинская операция длилась 10 дней. Передовые части Ленинградского фронта заняли город 22 сентября. В боях за Таллин погибло 280 тысяч советских военнослужащих. Скульпторы–создатели памятника: Энн Роос и Арнольд Ала.