В Башкирии открыли точную копию таллинского памятника воину-освободителю

В Баймакском районе Башкирии открыли точную копию таллинского памятника воину-освободителю. Об этом сообщает издание «Баймакский вестник».
Скульптором монумента является Сергей Ёлкин, который сам является уроженцем Башкирии. Художнику удалось создать точную копию памятника, который был установлен в Эстонии еще в 1947 году.
В торжественном мероприятии по случаю открытия памятника приняли участие почётные гости — заместитель руководителя Администрации главы республики Искандер Ахметвалеев, депутат Госсобрания Курултая республики, председеатель региональной общественной организации «Общество башкирских женщин» Гульнур Кульсарина и глава района Фанис Аминев.
Справочно:
Памятник Воину–освободителю (он также известен как «Бронзовый солдат») воздвигли в 1947 году 22 сентября в центре Таллина на холме Тынисмяги (Холм св.Антония) напротив церкви Каарли, рядом с братской могилой 13-ти советских офицеров, погибших при освобождении Таллина от фашистских захватчиков. Таллинская операция длилась 10 дней. Передовые части Ленинградского фронта заняли город 22 сентября. В боях за Таллин погибло 280 тысяч советских военнослужащих. Скульпторы–создатели памятника: Энн Роос и Арнольд Ала.
В начале 1990-х годов, после объявления независимости Эстонии, был потушен, а затем вообще демонтирован Вечный огонь на площадке перед Воином-освободителем. Затем была убрана плита с могилы, в результате чего могила оказалась практически потеряна, а плита вообще исчезла бесследно.