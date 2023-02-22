В Башкирии открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Айдару Чумаку

В школе села Субхангулово Туймазинского района Башкирии в преддверии Дня защитника Отечества открыли мемориальную доску кавалеру ордена генерала Шаймуратова, ордена Мужества Айдару Чумаку. 23-летний матрос контрактной службы погиб во время СВО в ходе исполнения боевого долга. Об этом рассказал глава муниципалитета Айдар Суфиянов.
Известно, что после окончания школы в родном селе Айдар поступил в БашГУ, оттуда перевелся в УГНТУ. Но доучиться не смог по семейным обстоятельствам. После прохождения срочной службы в армии, в апреле 2022 года подписал контракт и в зону СВО ушел в качестве оператора комплекса радиолокационной разведки берегового ракетного дивизиона. 18 ноября 2022 года морской пехотинец погиб.
К высоким наградам, к ордену им. М. Шаймуратова и ордену Мужества, Айдар Чумак был представлен посмертно.
Фото:Айдар Суфиянов/vk.com