В Башкирии открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Айдару Чумаку

Известно, что после окончания школы в родном селе Айдар поступил в БашГУ, оттуда перевелся в УГНТУ. Но доучиться не смог по семейным обстоятельствам. После прохождения срочной службы в армии, в апреле 2022 года подписал контракт и в зону СВО ушел в качестве оператора комплекса радиолокационной разведки берегового ракетного дивизиона. 18 ноября 2022 года морской пехотинец погиб.