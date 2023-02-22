В Уфе одним из лучших учителей башкирского языка стал Ильяс Сагынбек из Казахстана

В Уфе одним из лучших учителей башкирского языка является Ильяс Жаркымбекулы Сагынбек из Казахстана. В 2023 году он одержал победу в номинации «Педагогическая надежда» в городском конкурсе «Учитель года башкирского языка и литературы». Об этом рассказал Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях. Пост руководитель республики приурочил к Международному дню родного языка.
По словам Главы Башкирии, Ильяс в 2014 переехал в Уфу, чтобы изучать здесь башкирский язык и культуру. Он окончил БГПУ и в настоящее время учится в аспирантуре, параллельно преподавая башкирский язык и литературу в школе №9.
Сагынбек называет Башкирию второй родиной. Здесь у него живут семья и две дочки. Учитель отмечает, что жители в республике такие же гостеприимные, как и в Казахстане