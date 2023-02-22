В Башкирии приставы разыскивают женщину, задолжавшую алименты своей дочери

В Башкирии судебные приставы разыскивают 42-летнюю Илюзу Аралбаеву, задолжавшую алименты своей дочери. Об этом рассказали в пресс-службе ФССП по РБ.
Уроженка деревни Баимово Баймакского района Башкортостана не платила алименты на содержание 9-летней дочери, проживающей с бабушкой. Нерадивой матери ограничили выезд за пределы России, а также объявили в исполнительный розыск.
Приставы отмечают, что женщина может оказывать различные услуги в качестве разнорабочего (уборка, выполнение вспомогательных работ, мойка помещений и т.п.). Предположительно может снимать жилье в деревнях Мирясово или Тавлыкаево Баймакского района.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении должницы, просьба сообщить по телефонам: 8 (904) 906-34-21, 8 (347) 273-56-40.