В Башкирии приставы разыскивают женщину, задолжавшую алименты своей дочери

В Башкирии судебные приставы разыскивают 42-летнюю Илюзу Аралбаеву, задолжавшую алименты своей дочери. Об этом рассказали в пресс-службе ФССП по РБ.

Уроженка деревни Баимово Баймакского района Башкортостана не платила алименты на содержание 9-летней дочери, проживающей с бабушкой. Нерадивой матери ограничили выезд за пределы России, а также объявили в исполнительный розыск.