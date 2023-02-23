Вчера в Уфе зафиксировали 7-балльные пробки

В предпраздничный день в пробках застыли многие улицы Уфы. Большие заторы образовались на улицах Сельсой Богородской, Тоннельной, Трамвайной, Маршала Жукова, Шафиева, 50 лет СССР, Пархоменко, Революционной, Коммунистической, Пушкина, Заки Валиди, Сочинской, Софьи Перовской, Аксакова, Карла Маркса, 50-летия Октября, Цюрупы, Стапана Кувыкина и Менделеева.