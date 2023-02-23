Вчера в Уфе зафиксировали 7-балльные пробки

Вчера, 22 февраля, Уфу вновь сковали 7-балльные пробки. Высокую оценку заторам на улицах башкирской столицы дал сервис «Яндекс. Пробки».
В предпраздничный день в пробках застыли многие улицы Уфы. Большие заторы образовались на улицах Сельсой Богородской, Тоннельной, Трамвайной, Маршала Жукова, Шафиева, 50 лет СССР, Пархоменко, Революционной, Коммунистической, Пушкина, Заки Валиди, Сочинской, Софьи Перовской, Аксакова, Карла Маркса, 50-летия Октября, Цюрупы, Стапана Кувыкина и Менделеева.
Также заторы наблюдались на Уфимском шоссе, проспекте Октября и бульваре Ибрагимова.