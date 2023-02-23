В Башкирии выявили двоих заболевших бруцеллезом

Двое жителей республики в 2022 году заразились бруцеллезом. Заражение произошло при непосредственном контакте с больными животными.

Годом ранее зарегистрированных с данной болезнью не было. Бруцеллез - инфекционное заболевание, которое вызывают бактерии рода Brucella. Заражение происходит через продукты питания, такие как термически необработанное мясо или молоко.