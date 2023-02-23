В Башкирии выявили двоих заболевших бруцеллезом

Двое жителей республики в 2022 году заразились бруцеллезом. Заражение произошло при непосредственном контакте с больными животными.
Годом ранее зарегистрированных с данной болезнью не было. Бруцеллез - инфекционное заболевание, которое вызывают бактерии рода Brucella. Заражение происходит через продукты питания, такие как термически необработанное мясо или молоко.
По России статистика частоты заражений выявила лидером Дагестан, где выявили 229 заболевших. Также сложная ситуация наблюдалась в Ставропольском крае и 71 зараженный, а также в Пензенской области с показателем в 46 заболевших.