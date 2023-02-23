В парке «Патриот» начался новый заезд военных сборов для старшеклассников Уфы

Более 160 уфимских школьников пробуют себя на военном поприще. Прыгать с парашютом, копать окопы, надевать противогазы и перевязывать раны – лишь малая часть навыков, которые предстоит получить ребятам. На территории парка «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова начался новый заезд военных сборов.
Снег и холод – не помеха. Командир поставил задачу – во что бы то ни стало нужно выполнить. Командная работа как никогда сплачивает. В новый заезд военных сборов прибыли ребята из уфимских школ Советского, Кировского и Ленинского районов. Выжимку необходимых знаний старшеклассники осваивают за пять дней обучения.
Программа обучения стандартная и очень насыщенная: ребята изучают общевоинский устав, проходят строевую, тактическую, военно-медицинскую, воздушно-десантную и огневую подготовку. Как итог – комплексное занятие на проверку усвоенного материала.
В штате учебно-методического комплекса «Авангард» 12 преподавателей, среди которых есть участники боевых действий Афганистана и Чеченских кампаний. Участникам военных сборов они передают не только теорию, но и практические знания с учетом своего опыта. Некоторым школьникам это поможет в дальнейшем, если они захотят связать свою жизнь с военной профессией.
С момента открытия учебно-методического центра военно-патриотического воспитания «Авангард» обучение здесь прошли более 2000 школьников Башкортостана. Сборы продлятся до 8 июля.
Военная подготовка – дело хоть и нелегкое, но полезное, да и к тому же обязательное в школьной программе. Поднять дух патриотизма, проверить свои физические возможности еженедельно сюда прибывает до 200 учеников 10 классов со всей республики.