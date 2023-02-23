В парке «Патриот» начался новый заезд военных сборов для старшеклассников Уфы

Более 160 уфимских школьников пробуют себя на военном поприще. Прыгать с парашютом, копать окопы, надевать противогазы и перевязывать раны – лишь малая часть навыков, которые предстоит получить ребятам. На территории парка «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова начался новый заезд военных сборов.

Снег и холод – не помеха. Командир поставил  задачу – во что бы то ни стало нужно выполнить. Командная работа как никогда сплачивает. В новый заезд военных сборов прибыли ребята из уфимских школ Советского, Кировского и Ленинского районов. Выжимку необходимых знаний старшеклассники осваивают за пять дней обучения.

Тут интересно, весело. Наши кадеты очень хорошие и командиры тоже. Даже если мы не станем военными, я считаю, что такие сборы нужны, потому что они закаляют дух, повышают физподготовку и улучшают организм в целом.

Радмир Райманов, ученик 10 класса школы № 110 г. Уфы

Программа обучения стандартная и очень насыщенная: ребята изучают общевоинский устав, проходят строевую, тактическую, военно-медицинскую, воздушно-десантную и огневую подготовку. Как итог – комплексное занятие на проверку усвоенного материала.

Фото №1 - В парке «Патриот» начался новый заезд военных сборов для старшеклассников Уфы

Настрой у ребят разный, в основном все идут с интересом, некоторые с осторожностью, конечно же, это для них первый опыт такой. Для многих это первый опыт, когда они вообще убывают куда-то на такой длительный срок из дома. Но, в принципе, со временем, уже под конец смены, все адаптировались, все довольны, занимаются, то есть видно стремление. Молодцы ребята!

Никита Рекрут, директор учебно-методического центра «Авангард»

В штате учебно-методического комплекса «Авангард» 12 преподавателей, среди которых есть участники боевых действий Афганистана и Чеченских кампаний.  Участникам военных сборов они передают не только теорию, но и практические знания с учетом своего опыта. Некоторым школьникам это поможет в дальнейшем, если они захотят связать свою жизнь с военной профессией.

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Тут для меня все легко дается, мне здесь нравится, хотелось бы в дальнейшем здесь остаться. Хочу в будущем поступить в Новосибирское высшее командное училище и стать командным офицером.

Салават Султакаев, ученик 10 класса гимназии №20 г. Уфы

Молодежь у нас, которая сейчас подрастает, меня очень радует, потому что, во-первых, они начитанные, образованные. На современном ладу воспитываются. Поэтому я очень-очень рад тому, что у нас такая есть молодежь.

Ильдус Шарафутдинов, инструктор парашютно-десантной подготовки

С  момента открытия  учебно-методического центра военно-патриотического воспитания «Авангард» обучение здесь прошли более 2000 школьников Башкортостана. Сборы продлятся до  8 июля.

Военная подготовка – дело хоть и нелегкое, но полезное, да и к тому же обязательное в школьной программе. Поднять дух патриотизма, проверить свои физические возможности еженедельно сюда прибывает до 200 учеников 10 классов со всей республики.

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