Сегодня и завтра в Башкирии продолжат бушевать метель и сильный ветер

Сегодня и завтра в Башкирии активный циклон, характеризующийся неблагоприятной погодой, сместится за Урал. Об этом сообщили синоптики Башгидрометцентра.

Сегодня, 24 февраля, в Башкирии прогнозируется небольшой снег, местами – метель. На дорогах ожидаются заносы, снежные накаты и гололед. Ночью столбики термометров опустятся до -14, -19 градусов, при прояснениях – 24градусов. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах -9, -14 градусов.