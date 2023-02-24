Сегодня и завтра в Башкирии продолжат бушевать метель и сильный ветер

Сегодня и завтра в Башкирии активный циклон, характеризующийся неблагоприятной погодой, сместится за Урал. Об этом сообщили синоптики Башгидрометцентра.

Фото №1 - Сегодня и завтра в Башкирии продолжат бушевать метель и сильный ветер

Сегодня, 24 февраля, в Башкирии прогнозируется небольшой снег, местами – метель. На дорогах ожидаются заносы, снежные накаты и гололед. Ночью столбики термометров опустятся до -14, -19 градусов, при прояснениях – 24градусов. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах -9, -14 градусов.

Завтра, 25 февраля, характер погоды в республике практически не изменится, как и температура воздуха ночью. Днем будет чуть теплее, чем в пятницу, – от -6 до -11 градусов.

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