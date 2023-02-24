В выходные в Уфе состоятся сельскохозяйственные ярмарки выходного дня

В субботу и воскресенье, 25 и 26 февраля, в Уфе состоятся сельскохозяйственные ярмарки выходного дня. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.
Так, в субботу торговля развернется возле парка «Волна», на площади им. С. Орджоникидзе, перед Дворцом спорта и Дворцом молодежи.
В воскресенье – на площади им. С. Орджоникидзе и перед Дворцом спорта.
Жители и гости города смогут приобрести мясную продукцию, мясо, продукты питания и овощи напрямую от башкирских производителей. Время работы ярмарок - с 9:00 до 16:00.
Фото: Мэрия Уфы.