Сегодня в Уфу на двухэтажном поезде прибыли 235 туристов из Самары

Из Уфы туристы продолжат путь на двухэтажном туристическом поезде в Екатеринбург. К ним присоединятся 50 туристов из Уфы. В их числе и 18 школьников. Для них в рамках тура будет разработана специальная экскурсионная программа в регионах и интерактивно-познавательная программа в пути следования.