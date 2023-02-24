Сегодня в Уфу на двухэтажном поезде прибыли 235 туристов из Самары

Сегодня, 24 февраля, на уфимский ЖД вокзал прибыл двухэтажный туристический поезд из Самары с 235 туристами. В рамках проекта «Яркие выходные на Урале» состав подъехал к перрону Уфы.
В башкирской столице гостей видят выступление лучников и кураистов, посетят национальный музей Башкирии, попробуют настоящие башкирские угощения, а также ознакомятся с историей города, они сообщили в «РЖД».
Из Уфы туристы продолжат путь на двухэтажном туристическом поезде в Екатеринбург. К ним присоединятся 50 туристов из Уфы. В их числе и 18 школьников. Для них в рамках тура будет разработана специальная экскурсионная программа в регионах и интерактивно-познавательная программа в пути следования.
В составе поезда есть вагон-ресторан, комфортабельные двухэтажные купейные вагоны и СВ, оборудованные системами кондиционирования, экологически чистыми туалетными комплексами, а также розетками для зарядки гаджетов.
Подробную информацию по организации и бронированию туров можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Туризм с РЖД», а также по телефону 8-800-201-74-22.
Фото: Пресс-служба РЖД.