В Уфе пенсионеры могут бесплатно сходить в кино

Член Общественной палаты Республики Башкортостан Борис Сазонов дарит пенсионерам из Уфы возможность бесплатно посмотреть посетить кинотеатр.
На сеанс, который пройдёт 7 марта в уфимском кинотеатре «Глобал Синема Меркурий», можно записаться по телефону: +7 (905) 350-35-01.
Благотворительная акция проходит уже второй раз — 15 февраля кинохит «Чебурашка» пришли посмотреть более 160 пожилых гостей.
Спонсорами являются компания «Дом здоровья» и АНО Центр социальной поддержки людей серебряного возраста «Тандем».