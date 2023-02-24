Власти Уфы ищут подрядчика для реконструкции Шакшинского моста

Администрация Уфы продолжают подготовку к реконструкции моста по пути в Шакшу. На официальном сайте Госзакупок размещен лот стоимостью 2 161 003 332 рублей.

По информации сайта, 85% финансирования на реконструкцию моста поступят из федерального бюджета. Общая протяженность участка составляет 687 метров. В настоящее время власти города ищут подрядчика, который займется ремонтными работами.

Согласно информации, подрядчика определят после 10 марта текущего года. По проекту дата окончания реконструкции - апрель 2025 года. Активные работы по ремонту моста начнутся в 2024 году, а в 2023 году пройдет подготовка к реконструкции объекта.