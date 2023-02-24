В Уфе открылась выставка «Защищая свой Донбасс»

Выставка «Защищая свой Донбасс» открылась сегодня в Республиканском музее боевой славы. Экспозиция посвящена героям России – уроженцам Башкортостана, участникам специальной военной операции. В зале представлены личные вещи, военная экипировка, разные виды оружия четырех наших земляков – Игоря Насибуллина, Тамерлана Ильгамова, Алмаза Сафина и Максима Серафимова, которые посмертно были удостоены Золотой Звезды.

Здесь же можно ознакомиться с информацией о Борисе Дудко и Степане Белове, которые лично получили высшую государственную награду из рук президента страны. Экспозиция, посвященная героям, будет работать в течение года.