В Уфе открылась выставка «Защищая свой Донбасс»

Выставка «Защищая свой Донбасс» открылась сегодня в Республиканском музее боевой славы. Экспозиция посвящена героям России – уроженцам Башкортостана, участникам специальной военной операции. В зале представлены личные вещи, военная экипировка, разные виды оружия четырех наших земляков – Игоря Насибуллина, Тамерлана Ильгамова, Алмаза Сафина и Максима Серафимова, которые посмертно были удостоены Золотой Звезды.

Здесь же можно ознакомиться с информацией о Борисе Дудко и Степане Белове, которые лично получили высшую государственную награду из рук президента страны. Экспозиция, посвященная героям, будет работать в течение года.

Цель выставки – воспитание высококультурной личности, многосторонне развитого гражданина на основе героических примеров уроженцев Башкортостана. Мы хотим научить наше поколение сопереживать судьбе Отечества, любить свою Родину.

Алина Миниахметова, заведующая отделом Республиканского музея боевой славы
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