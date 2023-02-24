В Уфе спасатели провели для посетителей ТЦ мастер-класс по оказанию первой помощи

Посетители торгового центра спасли человека. И не один раз. Сотрудники Государственного комитета республики по ЧС провели для покупателей ТЦ мастер-класс по оказанию первой помощи тренировочному манекену. Роль спасателей смогли примерить как взрослые, так и дети.
Конечно, оживить тренировочный манекен не получится даже у лучших эскулапов. Но вот отработать навыки спасения на человеке из пластика мог каждый. Инструктор показал, как правильно держать руки, с какой силой давить на грудную клетку и под каким углом. Посетители торгового центра смогли не просто примерить на себя роль спасателя, но и узнать детали, без которых невозможно спасти человека.
Казалось бы, простые действия, но совершив даже одну ошибку, можно запросто переломать человеку все ребра. Активно включились в обучение и дети. Инструкторы рассказали им, как правильно вести себя в экстренных ситуациях, как пользоваться противогазами и оказывать первую помощь. Чтобы применить новые знания на практике и попробовать себя в роли спасателя, школьники выстраивались в очередь
Как оказалось, у некоторых ребят уже есть опыт спасения людей. В прошлом году Тимур Вильданов вытащил из воды мальчика, что провалился под лед на Солдатском озере. Школьника наградили. Теперь он мечтает посвятить свою жизнь спасению людей.
Проверить свои знания решил и Роберт, наш оператор. Сперва перестарался и едва не сломал манекену почти все рёбра, но затем всё же сумел вернуть пластикового человека к жизни.
Пусть и небольшим, но полезным багажом знаний в этот день обзавелись десятки прохожих. Но за несколько минут всего не расскажешь. Узнать больше правил оказания первой помощи можно на курсах, которые проходят в Госкомитете республики по ЧС. Ведь часто бывают случаи, когда дорога каждая секунда. И подчас жизнь человека зависит именно от того, насколько скорой будет помощь.
Эффективно оказанная первая помощь – чья-то спасенная жизнь. Но многое решает правильно выбранная и отработанная тактика действий. И если человек, обладающий даже минимальными навыками спасения, окажется рядом с пострадавшим, то несчастный случай может стать счастливым.