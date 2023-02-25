В России коронавирус выявили у 11 тысяч человек за сутки

К концу февраля в России, если сравнивать с данными на конец января, выросло число выявляемых ежесуточно фактов коронавируса. Известно, как изменилась ситуация за последние сутки.

Согласно официальным федеральным данным, в стране в общей сложности с начала пандемии зарегистрировали 22 243 563 фактов коронавируса, в том числе за последние сутки – 11 071. Выписано на сегодня 21 581 463 пациентов, из них за сутки – 11 208.