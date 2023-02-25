В Уфе пройдет прогулка-лекция с доктором биологических наук

В Уфе на территории парка «Уфимское ожерелье» пройдет познавательная прогулка-лекция. Ее проведет лектор Сергей Евгеньевич Кучеров, доктор биологических наук и старший научный сотрудник Уфимского института биологии УФИЦ РАН.

В Министерстве природопользования и экологии Башкирии сообщают, что прогулка-лекция будет посвящена теме «Естественные леса Уфы». Состоится прогулка 26 февраля в 11 часов (вход со стороны ул. Блюхера, 28).