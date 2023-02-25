В Уфе проходит банный фестиваль

Пока мужчины разбираются с поленом, женщины на скорость заполняют ведра водой и стараются не расплескать ни капли. Но силы стоит поберечь, чтобы унести домой главный приз – банную печь. В конкурсе в основном участвуют пары, но чтобы показать лучший результат, семейные узы не обязательны.

Попотеть можно не только на конкурсах, но и в бане. Парильщики не только попарят, но и научат, как это правильно делать – да так, что и те, кто не любил жаркий отдых, пересмотрят свои взгляды. От мастеров своего дела буквально шел пар. Остудиться можно здесь же. На реке Белой оборудовали купель, где под присмотром спасателей желающие безопасно окунаются в воду. Это процедура не менее полезна, чем баня, считают любители похолоднее.