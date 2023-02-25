Холод снежных выходных решили растопить жаром печей. В Уфе проходит банный фестиваль. На набережной реки Белой выстроилась выставка банных комплексов. Любой желающий может попариться, а после – окунуться в купель. Организаторы устроили конкурсы, мастер-классы по парению.
Пока мужчины разбираются с поленом, женщины на скорость заполняют ведра водой и стараются не расплескать ни капли. Но силы стоит поберечь, чтобы унести домой главный приз – банную печь. В конкурсе в основном участвуют пары, но чтобы показать лучший результат, семейные узы не обязательны.
Попотеть можно не только на конкурсах, но и в бане. Парильщики не только попарят, но и научат, как это правильно делать – да так, что и те, кто не любил жаркий отдых, пересмотрят свои взгляды. От мастеров своего дела буквально шел пар. Остудиться можно здесь же. На реке Белой оборудовали купель, где под присмотром спасателей желающие безопасно окунаются в воду. Это процедура не менее полезна, чем баня, считают любители похолоднее.
«Банный Фест Уфа» продлится до конца недели. Жара хватит на всех, обещают организаторы. Ещё есть возможность провести последние дни календарной зимы горячо.