Завтра в Уфе ожидаются отключения электричества

Под отключение попадают следующие дома: ул. Лесозаводская с 2 по 28а; ул. Малая Лесозаводская с 9 по 25, с 10 по 22а; ул. М.Фанерная с 1а по 15, с 2 по 10а; ул. Уршакская с 1 по 19а, с 2 по 16; ул. Кирзаводская с 1 по 25, с 2 по 16; ул. Лемезинская с 1 по 23; ул. Благоварская с 5 по 17; ул. Фанерная с 1 по 11 , с 2 по 16; ул. Рижская 5,5а,5б,5д.