За сутки на дорогах Уфы зарегистрировали 75 ДТП

За минувшие сутки на территории города Уфы сотрудниками Госавтоинспекции столицы зарегистрировано 75 дорожно-транспортных происшествий, в 1 дорожной аварии пострадал 1 человек.

Фото №1 - За сутки на дорогах Уфы зарегистрировали 75 ДТП

Пресечено 328 нарушений Правил дорожного движения, из которых:

48 нарушений правил использования ремней безопасности;

39 невыполнений требования уступить дорогу пешеходам;

22 нарушения правил перевозки детей-пассажиров;

34 пешехода были привлечены к ответственности за нарушение требований ПДД;

Задержано 11 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Пенальти