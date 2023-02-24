За сутки на дорогах Уфы зарегистрировали 75 ДТП

За минувшие сутки на территории города Уфы сотрудниками Госавтоинспекции столицы зарегистрировано 75 дорожно-транспортных происшествий, в 1 дорожной аварии пострадал 1 человек.
Пресечено 328 нарушений Правил дорожного движения, из которых:
48 нарушений правил использования ремней безопасности;
39 невыполнений требования уступить дорогу пешеходам;
22 нарушения правил перевозки детей-пассажиров;
34 пешехода были привлечены к ответственности за нарушение требований ПДД;
Задержано 11 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения.