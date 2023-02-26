В Башкирии усилены экипажи ГИБДД

В республике продолжаются метели и неблагоприятные погодные условия. Об этом в своих социальных сетях напомнил глава ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов.

По информации руководителя ведомства, в выходной день ожидается большой поток автомобилей на дорогах башкирской столицы. Для обеспечения безопасности дорожного движения выехали дополнительно 18 экипажей Госавтоинспекции.