В Башкирии усилены экипажи ГИБДД

В республике продолжаются метели и неблагоприятные погодные условия. Об этом в своих социальных сетях напомнил глава ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов.
По информации руководителя ведомства, в выходной день ожидается большой поток автомобилей на дорогах башкирской столицы. Для обеспечения безопасности дорожного движения выехали дополнительно 18 экипажей Госавтоинспекции.
Сотрудники ГИБДД проследят за дорожным движением и при необходимости окажут помощь его участникам. Также усилено наблюдение экипажей на дорогах Уфа – Янаул, Уфа – Чишмы –Киргиз-Мияки, Уфа – Зубово – Чишмы, Дюртюли – Нефтекамск, Уфа – Инзер – Белорецк, Уфа – Иглино – Красная Горка – Павловка и других.