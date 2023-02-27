В Башкирии на этой неделе ожидается плюсовая температура

На этой неделе в Башкирии ожидается плюсовая температура. Изменение погоды может доставить неудобства пешеходам и водителям.

В понедельник, 27 февраля, по сообщению Башгидрометцентра, в республике прогнозируется снег, местами сильный, днём переходящий в мокрый. В отдельных районах ожидается метель, гололёд, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах снежные заносы, накат, гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы могут достигать сильного. Температура воздуха ночью составит -3,-8 градусов, днём +2,-3 градусов.

Во вторник, 28 февраля, будет небольшой мокрый снегопад, местами до умеренного, переходящий в снег. В южных территориях местами сильный снег. В отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица, ночью отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололёд. Ветер западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью и днём -1,-6 градусов.

В среду, 1 марта, в первый день весны характер погоды в Башкирии существенно не изменится. Прогнозируется небольшой снег, гололедица и снежные накаты. В ночные часы температура воздуха составит от -5 до -10 градусов, а днём - от -2 до -7 градусов.