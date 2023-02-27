Как жители Башкирии будут отдыхать в марте 2023 года

Жителей Башкирии ждёт дополнительный выходной день в марте. Об этом напомнили в Роструде.
Согласно производственному календарю, жители республики отдохнут в марте девять дней. Вторая неделя первого месяца весны будет короткой из-за празднования Международного женского дня. Седьмое же число будет сокращенным рабочим днём, так как предшествует празднику.
Добавим, что согласно статье 112 Трудового кодекса правительство РФ при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней имеет право перенести день отдыха. 8 марта в 2023 году приходится на среду, в связи с чем перенос выходных не предусмотрен.