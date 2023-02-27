Ограничения, пробки и ДТП: на Башкирию обрушились снегопады

Из-за непогоды столичные автолюбители утром встали в девятибалльных пробках. В ГИБДД сообщили, что на участке трассы М-5 в Иглинском районе ввели временное ограничение движение для автобусов, маршрутных такси и грузовиков. Также приостановили пассажиропоток на участке дороги Уфа – Оренбург в Стерлитамакском районе, на трассах Уфа – Инзер – Белорецк, Уфа – Бирск, а также на дорогах в Бураевском и Янаульском районах.