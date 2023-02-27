Ограничения, пробки и ДТП: на Башкирию обрушились снегопады

Башкортостан снова заметает. Последние дни февраля одарили республику обильными снегопадами. Дороги и тротуары превратились в непролазную кашу.
Из-за непогоды столичные автолюбители утром встали в девятибалльных пробках. В ГИБДД сообщили, что на участке трассы М-5 в Иглинском районе ввели временное ограничение движение для автобусов, маршрутных такси и грузовиков. Также приостановили пассажиропоток на участке дороги Уфа – Оренбург в Стерлитамакском районе, на трассах Уфа – Инзер – Белорецк, Уфа – Бирск, а также на дорогах в Бураевском и Янаульском районах.
По прогнозу Башгидромета, сегодня по республике пройдет мокрый снег. Ожидаются метель, снежный накат и гололедица. В Госкомитете республики по ЧС рекомендуют не выезжать в дальнюю дорогу без острой необходимости.