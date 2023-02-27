В Уфе без холодной воды остались 12 многоквартирных домов и детсад

В башкирской столице из-за коммунальной аварии остались без ХВС детский сад и 12 домов. Об этом сообщили в пресс-службе «Уфаводоканала».
По улице Рихарда Зорге, 28/3 была обнаружена утечка воды. В связи с этим для осуществления ремонтных работ пришлось отключить водопровод.
Без холодного водоснабжения временно останутся многоквартирные жилые дома по следующим адресам: ул. Р. Зорге, 26/3, 28/3, 28/2, 28/1, 28, 26/2, 30/1, 26/1, 24/1, 24/2, 26, 30/2, а также детский сад № 212 на ул. Р. Зорге, 28/4.