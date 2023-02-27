В Уфе почтили память Александра Матросова в день 80-летия его подвига

Сегодня в республике отмечается 80-летие подвига Александра Матросова, который героически погиб в 1943 году. Ему было 19 лет.
Он закрыл своей грудью амбразуру немецкого дзота, дав возможность бойцам взвода совершить атаку опорного пункта. Звание Героя Советского Союза Александру Матросову присвоили посмертно 19 июня 1943 года. Свидетельства о подвиге нашего земляка хранятся в Центральном архиве Министерства обороны России.
Сегодня в Уфе к памятнику Александру Матросову, совершившему подвиг, ученики кадетских классов возложили цветы.