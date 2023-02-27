В Башкирии устраняют последствия сильного снегопада и метели

10-балльные пробки в Уфе, ограничение движения на трассах республики. На Башкортостан сегодня обрушился сильный снегопад. Ситуацию усугубила метель, превратившая городские улицы в снежное месиво.
Эти кадры сняты в Уфимском районе. Местный житель, передвигавшийся на своём автомобиле, оказался в снежном плену. Выбраться удалось лишь через шесть часов, когда на помощь подоспел трактор. А этот грейдер, который, собственно, предназначен для уборки снега, сам же в этом снегу и застрял.
Кто-то ощутил последствия сильной метели ночью, кому-то пришлось столкнуться с проблемами уже утром. Уфимцы, которые ехали на работу на личном транспорте, в такси или в автобусе, уж точно почувствовали результат непогоды. Столица республики встала в 10-балльной пробке.
Ещё ночью на улицы Уфы выехала коммунальная спецтехника. Несмотря на работу в усиленном режиме, избежать пробок не удалось. Метель не прекращалась, добавляя хлопот коммунальщикам и усугубляя дорожную обстановку.
На улицы Уфы сегодня выехало более 300 единиц коммунальной спецтехники. В первую очередь от снега очищали основные магистрали, остановки транспорта и тротуары. Во дворах, пусть и не так активно, тоже шла борьба со снежной стихией.
В связи с неблагоприятными погодными условиями в республике сегодня ввели временные ограничения на движение транспорта по некоторым участкам федеральных трасс и дорог республиканского значения. Управление МЧС по Башкортостану настоятельно рекомендует воздержаться от дальних поездок.
В ближайшие дни такой характер погоды, по словам синоптиков, сохранится. Территория республики сейчас находится под властью северо-атлантического циклона.
Еще один день, и наступит весна – по крайней мере, календарная. Но зима отдавать свои права пока не спешит. Снегопады не прекратятся, столбик термометра в ночное время в ближайшие дни опустится до -15 градусов, прогнозируют синоптики.