В Уфе начинает работу образовательный центр по подготовке операторов беспилотников

Резервистов обучат управлению боевыми коптерами. В Уфе начинает работу Республиканский образовательный центр по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов.
Образовательный центр организован решением Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан по инициативе военнослужащих – участников специальной военной операции. В столичном колледже радиоэлектроники, на базе которого будет проводиться обучение, состоялся вводный курс и первое собрание преподавателей.
Экспериментальная образовательная программа составлена при содействии участников СВО. Слушатели будут обучаться управлению беспилотниками, нарабатывать навыки их обслуживания и ремонта. Колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности располагает необходимой для этого лабораторной базой и оборудованной площадкой для выполнения специальных упражнений по управлению квадрокоптерами. Занятия стартуют с 1 марта.