В Уфе начинает работу образовательный центр по подготовке операторов беспилотников

Экспериментальная образовательная программа составлена при содействии участников СВО. Слушатели будут обучаться управлению беспилотниками, нарабатывать навыки их обслуживания и ремонта. Колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности располагает необходимой для этого лабораторной базой и оборудованной площадкой для выполнения специальных упражнений по управлению квадрокоптерами. Занятия стартуют с 1 марта.