В ДУМ Башкирии прокомментировали издевательства над детьми в здании мечети

В ДУМ Башкирии прокомментировали издевательства над детьми, которые происходили в здании уфимской мечети. Фанатичный прихожанин начал обучать детей, но методы воспитания и преподавания оказались жестокими и вне закона.

Фото №1 - В ДУМ Башкирии прокомментировали издевательства над детьми в здании мечети

Молодой человек из Таджикистана соорудил подобие тюрьмы для мальчиков, где истязал и бил их. Вскоре один из воспитанников сбежал и рассказал все полицейским.

Шокирующая ситуация стала поводом широкого обсуждения среди жителей Башкирии. В ДУМ республики заявили, что мечеть не имеет никакого отношения к произошедшему. 

«Мечеть находится на улице Фронтовых Бригад, 10, к. 25. На 3 и 4 этажах. Эти события отношения к мечети не имеют. Помимо мечети в этом здании есть еще множество организаций. Как раз таки в одном из площадей произошло это событие, связанное с обучением несовершеннолетних. Все священнослужители против незаконного образования и нечеловечного отношения к остальным. Но, к сожалению, за всем не уследить».

Айнур Биргалин, председатель Духовного управления мусульман Башкирии

Добавим, что следственный отдел по Калининскому району Уфы предъявил обвинение 28-летнему иностранному гражданину в совершении преступлений, предусмотренных статьями «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», «истязание двух и более несовершеннолетних».

Пенальти
БАШКОРТТАР-БСТ