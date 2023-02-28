В ДУМ Башкирии прокомментировали издевательства над детьми в здании мечети

«Мечеть находится на улице Фронтовых Бригад, 10, к. 25. На 3 и 4 этажах. Эти события отношения к мечети не имеют. Помимо мечети в этом здании есть еще множество организаций. Как раз таки в одном из площадей произошло это событие, связанное с обучением несовершеннолетних. Все священнослужители против незаконного образования и нечеловечного отношения к остальным. Но, к сожалению, за всем не уследить».

Айнур Биргалин, председатель Духовного управления мусульман Башкирии