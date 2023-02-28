В ДУМ Башкирии прокомментировали издевательства над детьми в здании мечети

В ДУМ Башкирии прокомментировали издевательства над детьми, которые происходили в здании уфимской мечети. Фанатичный прихожанин начал обучать детей, но методы воспитания и преподавания оказались жестокими и вне закона.
Молодой человек из Таджикистана соорудил подобие тюрьмы для мальчиков, где истязал и бил их. Вскоре один из воспитанников сбежал и рассказал все полицейским.
Шокирующая ситуация стала поводом широкого обсуждения среди жителей Башкирии. В ДУМ республики заявили, что мечеть не имеет никакого отношения к произошедшему.
Добавим, что следственный отдел по Калининскому району Уфы предъявил обвинение 28-летнему иностранному гражданину в совершении преступлений, предусмотренных статьями «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», «истязание двух и более несовершеннолетних».