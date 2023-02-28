В Башкирии за 2022 количество социальных предпринимателей увеличилось на 19,5%

Согласно итогам 2022 года, в реестр социальных предприятий России вошли 404 компании Башкирии. С такими итогами регион стал втором в стране. За весь год количество социальных предпринимателей в Башкирии выросло на 19,5%.

«Работа социальных предпринимателей крайне важна, и наша задача — помочь им выстроить устойчивый бизнес. На это направлены меры господдержки. Социальные предприниматели, вошедшие в федеральный реестр, могут получить грант до 500 000 рублей на реализацию своих проектов. В 2022 году их обладателями стали 147 социальных предпринимателей республики, общая сумма грантов составила 71,4 млн рублей», - написал в своем телеграм-канале Андрей Назаров.

По словам премьер-министра правительства РБ Андрея Назарова, социальное предпринимательство стало уникальным форматом, так как такие компании решают социальные задачи, помогая обществу и государству в целом. Также премьер-министр отметил, что в 2023 году поддержка социального предпринимательства в республике продолжится, а на гранты для них запланировано более 209 млн рублей.