В Шаранском районе прошли итоговые собрания в рамках ППМИ

Жители решали, с каким проектом будут участвовать в конкурсе. К примеру, в селе Нижние Ташлы в случае победы планируют закупить спортивный инвентарь в школу.

До этого по программе приобретали мультимедийное оборудование в компьютерный класс и учебные кабинеты. Образовательному учреждению в Енахметово, где учатся 80 детей, также необходима оргтехника. В селе Базгиево единогласно пришли к мнению, что хотят засыпать центральную улицу щебнем. В Дюрменево продолжат асфальтировать дорогу, а в Нижнезаитово и Шарлыкбаш утвердили проект «Ремонт кладбища».