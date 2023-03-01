В Уфе пытаются найти пропавшую 10 лет назад Лиану Халилову

В Уфе при загадочных обстоятельствах исчезла молодая женщина Лиана Халилова. Уфимка пропала почти 10 лет назад, но семья надеется, что все же сможет ее найти.

Известно, что тогда еще 26-летняя Лиана ушла из дома 1 декабря 2013 года. С тех пор о ней нет никаких вестей. Родственники рассказали, что у девушки проблемы со здоровьем и она нуждается в медицинской помощи.