В Уфе пытаются найти пропавшую 10 лет назад Лиану Халилову

В Уфе при загадочных обстоятельствах исчезла молодая женщина Лиана Халилова. Уфимка пропала почти 10 лет назад, но семья надеется, что все же сможет ее найти.
Известно, что тогда еще 26-летняя Лиана ушла из дома 1 декабря 2013 года. С тех пор о ней нет никаких вестей. Родственники рассказали, что у девушки проблемы со здоровьем и она нуждается в медицинской помощи.
Приметы пропавшей: рост 160 см, плотное телосложение, темно-каштановые волосы и карие глаза. Отмечается, что девушка нуждается в медпомощи.
Все, кто обладает информацией о местонахождении Лианы Халиловой, позвоните по телефонам: 89373102112 или 112.