В Уфе в 2023 году появятся новые автобусы

В 2023 году Уфа и еще несколько городов России в рамках национального проекта получит 334 новых комфортабельных автобусов. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

В настоящий момент неизвестно точное количество автобусов, которые будут ездить по столице Башкирии. Однако известно, что ранее Челябинску по нацпроекту в прошлом году предоставили 16 автобусов большой вместительности.