Volkswagen запретил китайским заводам поставку автомобилей в Россию

Концерн Volkswagen запретил китайским заводам поставку автомобилей в Российскую Федерацию. По информации немецкого издания Handelsblatt, Volkswagen пытается помешать экспорту автомобилей из Китая. Повлиять на поставки подержанных авто не представляется возможным, однако аналогичными путями в страну ввозят новые машины.

Для борьбы с экспортом в Россию Volkswagen сгенерировал систему чёрных списков. Представитель немецкой компании в Пекине подтвердил, что такой список существует, в который внесены китайские оптовые продавцы, замеченные в связях с Российской Федерацией.

Такие компании больше не смогут закупать автомобили у китайский предприятий. Однако влияние немецкой компании также ограничено, так как партнёрами выступают китайские концерны с государственным участием - FAW и SAIC. В компании Volkswagen понимают, что есть налаженные торговые пути между Поднебесной и Россией и внести изменения в эту структуру сложно.