Влюбленные из Уфы стали участниками шоу «Четыре свадьбы»

Влюбленная пара из Уфы — Анастасия и Артур — стали участниками популярного шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница!». Молодые пары сыграли классическую свадьбу с элементами татарской культуры.
32-летняя Анастасия работает в банковской сфере, а свою любовь встретила в ночном клубе. С 27-летним женихом уфимка в отношениях уже два года.
По правилам шоу, в каждом выпуске четыре невесты приходят на свадьбы друг к другу и оценивают торжества конкуренток. В финале выпуска участницы голосуют, выставляя оценки по ряду критериев: свадебное платье, банкетное меню, оформление зала. Побеждает невеста, чья свадьба набирает наибольшее количество баллов.
Выпуск с участием пары из Уфы можно посмотреть 2 марта в 19:00.