Влюбленные из Уфы стали участниками шоу «Четыре свадьбы»

Влюбленная пара из Уфы — Анастасия и Артур — стали участниками популярного шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница!». Молодые пары сыграли классическую свадьбу с элементами татарской культуры.

32-летняя Анастасия работает в банковской сфере, а свою любовь встретила в ночном клубе. С 27-летним женихом уфимка в отношениях уже два года.