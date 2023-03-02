Влюбленные из Уфы стали участниками шоу «Четыре свадьбы»

Влюбленная пара из Уфы — Анастасия и Артур — стали участниками популярного шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница!». Молодые пары сыграли классическую свадьбу с элементами татарской культуры.

Фото №1 - Влюбленные из Уфы стали участниками шоу «Четыре свадьбы»

32-летняя Анастасия работает в банковской сфере, а свою любовь встретила в ночном клубе. С 27-летним женихом уфимка в отношениях уже два года.

По правилам шоу, в каждом выпуске четыре невесты приходят на свадьбы друг к другу и оценивают торжества конкуренток. В финале выпуска участницы голосуют, выставляя оценки по ряду критериев: свадебное платье, банкетное меню, оформление зала. Побеждает невеста, чья свадьба набирает наибольшее количество баллов. 

Выпуск с участием пары из Уфы можно посмотреть 2 марта в 19:00.

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