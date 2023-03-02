Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о готовности к пожароопасному сезону

«Это был очень пожароопасный сезон. 2022 год был не такой. Но что важно – 2021 год нам всем преподал хороший урок и мы начали перестраховываться очень сильно и купили еще техники. Провели организационные мероприятия и 2022 год мы уже встретили очень серьезно. По этому году у нас есть полная готовность техники и людей. В республике работает система «Лесохранитель» и система видеонаблюдения, которая дает нам раннее оповещение начала пожаров. Я могу точно сказать, что республика к весеннему и летнему периоду, к пожароопасному периоду готова», - сказал руководитель региона.