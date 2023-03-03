В Башкирии снижается количество заболевших коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России продолжает следить за эпидемиологической ситуацией.
За сутки коронавирус выявили у 14 516 человек (22 314 520), выздоровели – 11 512 (21 656 858), скончались – 40 (396 216), госпитализированы – 1546.
В Башкирии за сутки коронавирус выявили у 245 человек (355 641), выздоровели – 187 (347 456), скончались – 2 (6016), госпитализированы – 30.
В больницах республики 155 заболевших, из них 110 — пожилые люди. На амбулаторном лечении находятся почти 2 тысячи человек, около 600 из которых — пациенты старше 60 лет.